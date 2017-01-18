Yunanistan Başbakanı Çipras: Haklı İsteklerimizden Vazgeçmeyeceğiz

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Parlamento'da yaptığı konuşmada Cenevre'de gerçekleşmekte olan Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili müzakerelere değinerek iyimser olduklarını fakat Türkiye'nin agresif söylemlerini bırakması gerektiğini ifade etti.



Bütün Kıbrıs halkının geleceğini ilgilendiren zor ve yorucu çözüm arayışlarının bir değerlendirmesini yapacağını söyleyen Çipras "Biz uzlaşma anlayışına sadık olmamıza rağmen haklı isteklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Kesin bir çözüm görünmese de önemli gelişmeler kaydedildi. İyimseriz, ancak saplantılarımız olmadan sorumlu bir şekilde devam edeceğiz ve gelecekte olumlu sonuçlar elde edeceğimizi umuyoruz. Bunun öz koşulu diğer tarafın, özellikle Türkiye'nin aynı anlayışla yaklaşması ve agresif söylemlerini bir yana bırakarak ciddi ve sorumlu bir şekilde çalışmasıdır. Adil bir çözüm bulunması için daima Kıbrıs halkının yanında olacağız. Ben ve Dışişleri Bakanı bütün partilerin temsilcilerine şimdiye kadar kat edilen gelişmeleri detaylı bir şekilde aktarmaya hazırız."dedi. - Atina