Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Fetö Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan, FETÖ/PDY'den aranan Meryem Ç. (40), Levent Ç. (40), Selahattin Ş. (29) ile organizatör İran uyruklu Hadi M. (36) ile Hasan K. (41) ve zanlılara yer temin ettiği iddia edilen B.A., sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı.



Operasyonda örgütün kara kutusu olduğu ileri sürülen Zekeriya K., Zonguldak'a sevk edilmiş, 'kadın imam' Filiz Ö. ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA