Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensupları adliyeye sevk edildi



MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışırken yakalanan biri kadın dört FETÖ/PDY şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan FETÖ/PDY'den aranan Meryem Ç.Levent Ç(40), Selahattin Ş. (29), ile organizatör İran uyruklu Hadi M. ve Hasan K. ve zanlılara yer temin ettiği iddia edilen B.A sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı.

Operasyonda örgütün kara kutusu olduğu ileri sürülen Zekeriya K., Zonguldak'a sevk edilmiş, kadın imam Filiz Ö. ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.