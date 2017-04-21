Yunanistan'a Kaçmak İsteyen Fetö'nün İmamı Adliyeye Sevk Edildi

Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'nün imamı adliyeye sevk edildi



ZONGULDAK - Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'ın Rodos adasına kaçma hazırlığındayken yakalanan FETÖ/PDY'nin Zonguldak il imamı Zekeriya K., emniyetteki sorgusunun ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Marmaris'te bir ormanlık alanda Rodos adasına geçmeye hazırlanırken yakalanan 7 şüpheliden Zekeriya K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zekeriya K.'nın; örgütün sözde Zonguldak, Siirt il imamlığının yanı sıra Gaziarntep Mühendisler Odası İmamı olduğu belirtildi. Muğla'daki işlemlerinin ardından Zonguldak'a getirilen Zekeriya K., Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Sabah saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Zekeriya K., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak Adliyesi'ne çıkartıldığı esnada adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan eski öğretmen olduğu iddia edilen Zekeriya K.'nın, Muğla'da yakalandığı sırada üzerinde bulunan cep telefonlarında örgütün haberleşme programı "ByLock" uygulamasının yüklü olduğu öne sürüldü. Şüphelinin Zonguldak'ta öğretmenlik yaptığı sırada FETÖ/PDY mensubu olduğu iddiasıyla açığa alındığı ve hakkında da Cumhuriyet Savcılığınca yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.