Yunanistan'a Kaçmak İsteyen Fetö'cülerin Kimlikleri Belirlendi (2)

ŞÜPHELİLERDEN EMRE KAZAN, FETÖ'NÜN 'ADALET İMAMI' ÇIKTI



Edirne'nin Meriç İlçesi'nde Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 şüpheliden Emre Kazan'ın 'Süleyman' ve 'Selahattin' kod adıyla FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey 'Adalet imamı' olduğu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi.



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun, Emre Kazan'ın yakalanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "FETÖ sillahlı terör örgütünün sözde üst düzey adalet imamı olup, hakkında Nevşehir Cumhuriyet başsavcılığımızca da yakalama kararı çıkarılan 'Süleyman' kod adlı Emre Kazan Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştır. Emre Kasan, Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Danıştay'a alınacak FETÖ terör örgütünün İç Anadolu talebecisi olup TRT'nin eski bir çalışanıdır. 'Adalet imamlığı'ndan önce Ankara'da FETÖ tarafından TSK'ya hazırlanan öğrencilerin de 'Selahattin' kod ismiyle sorumluluğunu yürütmüştür. Uzun süredir emniyet birimleri tarafından aranan Emre Kazan, İç Anadolu'da, Ankara başta olmak üzere 24 ilin icra müdürlüğü, zabıt katipliği, infaz ve koruma memurluğu, mübaşirlik, cezaevi öğretmenliği, psikolog, sosyolog gibi birçok personel alımından sorumlu olarak FETÖ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. FETÖ terör örgütü mensubu olan hakim ve savcılar ile de görüşen Emre Kazan'ın 'ByLock' kullandığı, eşinin de FETÖ terör örgütünün 'ByLock' kullanan bölge ablalarından birisi olduğu saptanmıştır" dedi.



