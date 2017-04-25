Yunanistan'a Kaçmak İsteyen Fetö'cülerin Kimlikleri Belirlendi
EDİRNE'nin Meriç İlçesi üzerinden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY soruşturmasında mesleklerinden ihraç edilenlerin de bulunduğu 7 şüphelinin aralarında doktor, öğretmen, TRT çalışanı bulunduğu belirlendi.
EDİRNE'nin Meriç İlçesi üzerinden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY soruşturmasında mesleklerinden ihraç edilenlerin de bulunduğu 7 şüphelinin aralarında doktor, öğretmen, TRT çalışanı bulunduğu belirlendi. Dr. Müyesser Saykı Arslan'ın beraberinde getirdiği 2 çocuğu, jandarma tarafından yakınlarına teslim edildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan 7 şüpheli beraberinde 1 kadın ve 2 çocukla Yunanistan'a kaçmak isterken önceki gün Edirne'nin Meriç İlçesi Serem Köyü'nde askerler tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada yakalananların Dr. Müyesser Saykı Arslan, çocukları A.S.A ve A.B., ile TRT'de bilgi işlem uzmanı, 3 ayrı suçtan arandığı belirlenen Emre Kazan, meslek ihraç edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda uzman yardımcısı Bilal Yaman, öğretmenler; Ömer Eken, Hacı Murat Çelik, adliye zabıt katibi Yunus Emre Günaydın, hakkında arama kararı bulunmayan hemşire Selda Akkaya olduğu belirlendi. Dr. Müseyyer Saykı Arslan'ın çocukları cumhuriyet savcılığının talimatı ile yakınlarına teslim edildi. Jandarmanın Edirne'nin Uzunköprü İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettiği şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, haklarında soruşturma sürüyor.
- Edirne