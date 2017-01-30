Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan eski TRT spikeri Hamza Günerigök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski TRT spikeri Hamza Günerigök, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'nin Meriç ilçesinde yakalandı. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Günergök, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE
Yunanistan'a Kaçmak İsterken Yakalanan Eski TRT Spikeri Tutuklandı
Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan eski TRT spikeri Hamza Günerigök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan eski TRT spikeri Hamza Günerigök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.