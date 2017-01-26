Yunanistan'a Kaçan Darbeci Subaylar Bir Kez Daha Hakim Karşısında

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunan 8 darbeci subay bir kez daha hakim karşısına çıkarıldı. Darbeci subaylar nihai karar açıklanması bekleniyor.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve iltica talebinde bulunan 8 darbeci subay bugün bir kez daha hakim karşısına çıkarıldı. TSİ 16: 00 sıralarında başlaması beklenen duruşma için Atina Yüksek Mahkemesine getirilen darbeci subayların kelepçesiz olması dikkat çekti. Darbeci subaylar hakkında Türkiye'ye iade edilip edilmemesine ilişkin nihai kararların bugün verilmesi bekleniyor.



Darbeci subaylar hakkındaki nihai kararın 23 Ocak'ta açıklanması bekleniyordu. Ancak bir hakimin kaza geçirmesi, diğer 2 hakimin de kesin görüş bildirmemeleri nedeniyle duruşma bugüne ertelenmişti.



(YM-OS)



Kaynak: İHA - ATİNA