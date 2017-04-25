Yunanistan'a Kaçan 3 Darbeci Yeniden Hakim Karşısında
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci subaydan 3'ü hakim karşısına çıktı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci subaydan 3'ü hakim karşısına çıktı. Yunan savcı, darbecilerin Türkiye'ye iadesine karşı çıktı. 15 Temmuz darbe girişimin ardından 8 darbeci helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı. Darbecilerden 3'ü bugün temyiz mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Yunan savcı hakim karşısına çıkan Abdullah Yetik, Feridun Çoban ve Süleyman Özkaynak'ın geri gönderilmelerine karşı çıktı.
(Manol Kostidis / İHA)