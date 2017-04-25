- Yunanistan'a kaçan 3 darbeci bir kez daha hakim karşısında



ATİNA - 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci subaydan 3'ü hakim karşısına çıktı Yunan savcı, darbecilerin Türkiye'ye iadesine karşı çıktı.

15 Temmuz darbe girişimin ardından 8 darbeci helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı. Darbecilerden 3'ü bugün temyiz mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Yunan savcı hakim karşısına çıkan Abdullah Yetik, Feridun Çoban ve Süleyman Özkaynak'ın geri gönderilmelerine karşı çıktı.