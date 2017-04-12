Yunanistan'a Kaçak Geçmek İsteyen 18 Suriyeli Yakalandı

MARMARİS'ten yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 18 Suriyeli sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.



Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada yasadışı yollardan fiberglas tekneyle Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenleri fark etti. Rüzgarın etkisiyle sürüklendiği anlaşılan teknedeki kadın ve çocukların bulunduğu 18 Suriyeli göçmen sahil güvenlik botuna alındı. Açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin düştükleri anlaşılan göçmenlere askerler gıda yardımında bulundu. Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne götürüldü.



- Marmarismuğla