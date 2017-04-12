Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 64 Sığınmacı Kurtarıldı

Yunanistan'a geçmeye çalışırken Türk-Yunan sınırındaki Meriç Nehri'nde mahsur kalan 64 sığınmacı kurtarıldı.



Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Evros (Meriç) bölgesindeki Filakto köyü yakınlarında insan tacirleri tarafından Meriç Nehri'nin ortasına bırakılan ve telefonla uluslararası yardım merkezini arayarak yardım çağrısında bulunan sığınmacıların, Yunan sınır muhafaza birliklerince kurtarılarak Yunan tarafına getirildiğini duyurdu.



Haberde, nehrin ortasındaki bir adacıkta bitkin halde bulunan sığınmacıların ilk tedavilerinin ardından çeşitli göçmen kamplarına yerleştirilmek üzere Dedeağaç kentine sevk edildiği belirtildi.