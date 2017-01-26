Yunanistan 8 Fetö'cü Darbecinin Iadesini Reddetti

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.



Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadıkları gerekçesiyle Türkiye'ye iadeleri istenen askerler, Yunan polisi eşliğinde birbirlerine kelepçeli olarak mahkemeye getirildi.



Yüksek mahkeme hakimleri, FETÖ mensubu askerleri gruplar halinde salona çağırarak haklarındaki kararları yüzlerine okudu.



Mahkeme heyeti, darbe girişiminin ardından TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler için Türkiye'nin iade talebinin reddedildiğini açıkladı.



Mahkemede söz alan bir hakim, "İnsan haklarını korumak işlenen herhangi bir suçtan daha önemlidir. Türkiye'ye iade edilmeleri bu kişilerin temel insan haklarının çiğnenmesi tehlikesine yol açar. Temel insan haklarının çiğnenmesi ihtimali, suçun seviyesine bakılmaksızın uluslararası hukuka göre iade edilmeye engel teşkil eder." ifadelerini kullandı.



Söz konusu 8 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı. Türkiye, Yunanistan'dan askerlerin iade edilmesini talep etmişti. Askerlerin durumları yerel mahkemece ele alınmış, üç askerin Türkiye'ye iadesi kabul edilmiş, beş askerin iadesi ise reddedilmişti.



Yunan Temyiz Mahkemeleri Başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen askerlerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunmuş, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusu yapmıştı.



Yargıtay düzeyindeki yüksek mahkemenin kararı askerlerin Türkiye'ye iadeleri konusunda nihai konumda bulunuyor. Ancak askerlerin iltica süreci sona ermediği için ülkede kalıp kalamayacaklarına dair karar henüz verilmiş değil.