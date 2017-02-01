Yunan Tahrik Ediyor Türk Askeri Geçit Vermiyor

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar'ın Kardak kayalıklarının ziyaretinin ardından gerginlik yaşanan kayalıklarda bugün ise sessizlik hakim. 2 gündür sınır ihlali yapan Yunalı askerlerin tacizine karşılık, Türk askeri bölgede 24 saat boyunca devriye yaparak Yunan botlarına geçit vermiyor.



Geçtiğimiz Pazar günü kuvvet komutanlarıyla birlikte Kardak kayalıklarına sürpriz bir ziyarette bulunan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar'ın ardından Yunan sahil güvenlik ekipleri Türk sahil güvenlik ekiplerini taciz etmeye başlamıştı. Yunanistan'ın gündemine Bomba gibi düşen Akar'ın ziyareti sonrasından Yunanistanlı yetkililer bu durumu tehdit olarak algıladı. Bunun üzerine harekete gecen Yunan askeri sınır İhlali yaparak tacizlerini arttırdı. Dün sabah saatlerinden itibaren 3 kez Türk kara sularına girerek sınır ihlali yapan Yunan botları bölgede sıcak saatlerin yaşanmasına neden oluyor. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan sınır ihlallerine karşı ise Türk Sahil Güvenlik Botları bölgede güvenlik tedbirlerini üst düzeye çıkardı.



2 gündür Türk Karasularına girerek sınır ihlali yapan ve Türk sahil güvenlik ekibini taciz eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk askerini Yunan karasularına çekmeye çalışıyor. Bu duruma karşılık Türk Askeri ise sükunetle koruyarak kendi kara sularına giren Yunanlı askerine geçit vermiyor.



Bu gün sabah saatlerinden 2 Türk sahil Güvenlik ekibi Kardak kayalıkları yakınlarından devriye atarken, 1 savaş gemisi ise Çavuş adası yakınlarından hazır bulunduğu görüldü. Yunanistan tarafından ise 2 Yunan sahil güvenlik ekibi Kalalimnos Adası'nın yakınlarından Kardak nöbeti tutuyor. Sessizliğin hakim olduğu Kardak kayalıkları civarında balıkçıların avlanması ise dikkatlerden kaçmadı. - MUĞLA