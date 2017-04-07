Yunan Siyasilerden Stockholm'e Taziye Mesajları

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras başta olmak üzere Yunan parti liderleri Stockholm'de yaşanan terör saldırısını şiddetle kınadılar ve İsveç halkına, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediler.



Aleksis Çipras, Twitter hesabına "Stokholm'de yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Yunanistan halkı adına kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum" mesajını attı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada masum insanların hayatlarına mal olan, birçoğunun da yaralanmasına neden olan zalim terör saldırısını şiddetle kınadı. Aynı zamanda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini iletirken, yaralananlara acil şifalar diledi.



Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi Başkanı Kiryakos Miçotakis de Twitter hesabına "Bugün Stokholm'den gelen haberler korkunç. Düşüncemiz, hayatlarını kaybedenlerin ailelerinde. İsveç halkına dayanışmamızı iletmek isterim" mesajını yazdı.



Hükümet ortağı ANEL partisinin sözcüsü Mandalena Papadopoulou "Stokholm'deki terör saldırısı, bir kez daha özgürlüğe, demokrasiye ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bağımsız Yunanlılar Partisi olarak kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerimizi, İsveç halkına dayanışmamızı belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı.



Aynı şekilde Potami Partisi'nin Başkanı Stauros Theodorakis ve PASOK Partisinin Başkanı Fofi Yennimata da Stokholm'deki terör saldırısını kınadılar ve terörün yenik düşmesini temenni ettiler. - Atina