Yunan Siyasi Partilerinden, Referandum Sonrası "Dostluk ve İşbirliği" Çağrısı

Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumunun sonucu, Yunanistan'ın siyasi partilerinin de gündemindeydi.



İktidardaki Syriza (Radikal Sol Koalisyon) partisinin Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitris Papadimulis "Türkiye toplumunda büyük bir kutuplaşma olduğu ortaya çıktı. Erdoğan'ın zaferi, az farklı ve tartışma götürür bir zaferdir" dedi.



Ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi tarafından ise Yiorgos Kumutsakos "Türk yönetimi ve Türk halkı sağduyulu olmalı. Anayasada yapılacak ciddi değişikliklere karşın Yunanistan'ın komşusuyla dostluk ilişkileri geliştirmesi ve işbirliğinde bulunması gerek" dedi.



PASOK Partisi'nin Başkanı Fofi Yenimata "Biz Türkiye'de demokrasinin ve siyasi istikrarın hüküm sürmesini istiyoruz. Yunanistan'ın komşusuyla uluslararası hukuka dayalı dostane ilişkilerden yanayız" dedi.



"Otoriter bir yönetime geçmemesini diliyoruz"



Potami Partisi'nin Başkanı Stauros Theodorakis de "Türk Cumhurbaşkanı'nın yeni yetkilerini barış ve istikrar için kullanmasını, otoriter bir yönetime geçmemesini diliyoruz. Dünkü küçük farklı sonuç Türk halkının olgun bir şekilde oy kullandığını gösteriyor" dedi.



Merkez Birliği Başkanı Vasilis Leventis ise "Erdoğan'ın diyaloga girmesi ve muhalefetle işbirliğinde bulunması gerek. Yunanistan, uluslararası hukuk çerçevesinde ve barış içinde komşuluk ilişkileri istiyor" dedi. - Atina