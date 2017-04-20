Yunan Polisi, Banka Bombacılarını Arıyor

Dün gece 22.40'ta Atina'nın merkezinde bulunan Eurobank Santaroza şubesinin önünde bomba patladı. Patlamadan can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak banka binasında ve aralarında İnsan Hakları Müdürlüğü'nün de bulunduğu civardaki binalarda ciddi hasarlar kaydedildi. Olaydan 35 dakika önce biri Zougla.gr haber ajansına telefon edip bombanın yerleştirildiği yeri belirtmişti. Polisler hemen etraftaki 2 merkezi yolu trafiğe kapattılar ve bölgeyi çembere aldılar. Yollar ancak bu sabah saat 8.30'da trafiğe verildi. Bina bekçisinin yaptığı açıklamaya göre gece motosiklete binen iki şüpheli kişi binanın etrafında dolaşıyordu. Polisler gizli kameralarda kaydedilenleri ve etraftaki bulguları incelemeye başladılar. - Atina