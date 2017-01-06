Yunan Avukat ve Sanatçılardan Darbeci Askerlerin Türkiye'ye İadesine Protesto

Yunanistan'da aralarında avukatlar, sanatçılar ve kamu çalışanlarının bulunduğu 8'ler grubu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'ye iade edilmesine karşı protesto gösterisi düzenledi.



Yunanistan'da kurulan 8'ler grubu, 15 Temmuz girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmesine karşı çıkıyor. Aralarında avukat, sanatçı, kamu çalışanlarının da bulunduğu topluluk, 10 Ocak'ta darbeci askerler için Yüksek Mahkemede görülecek dava öncesinde dün akşam Atina'daki Özgürlük Parkı'nda (Parko Elefhterias) toplandı. "Türkiye'ye boyun eğmeyin", "Askerleri Erdoğan'ın ellerine bırakmayın" gibi sloganlar atan göstericiler, 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmeleri halinde adil yargılanmayacaklarını iddia etti. Grup, Yunan hükümetinin de Türk hükümeti ile anlaştığı iddiasında bulundu.



Yunan Adalet Bakanı Nikos Kontonis, bir gün evvel göstericilere cevap vererek Yunan yargısının bağımsız olduğunu hatırlatmıştı. Bakan Kontonis, aynı zamanda gösterinin yapılacağı parkın içerisindeki binalarda askeri cunta zamanında işkenceler yapıldığını dile getirerek, askeri cuntaların neler yapmış olduğunu ve zararlarının ne kadar büyük olduğunu hatırlatmıştı.



Yunanistan, 5 darbeci askerin Türkiye'ye iade talebini kabul etmiş, 3'ünün iade talebini ise reddetmişti. Yunan Yüksek Mahkemesi 10, 11 ve 13 Ocak tarihlerinde 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesi konusunu yeniden inceleyecek. Nihai kararın en geç 1 hafta içerisinde verilmesi bekleniyor. - ATİNA