Yunan Askerleri, Eşek Adası'nda Kuzu Çevirdiler
Yunan Savunma Bakanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın Eşek Adası'nda kuzu çevirip kadeh kaldırdığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada günün konusu oldu.
Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stefanis ile birlikte Eşek Adası'na helikopterle gitti.
KUZU ÇEVİRİP KADEH KALDIRDILAR
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Savunma Bakanı Kammenos, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stefanis, Belediye Başkanı Evangelos Kottoros, kilise papazı, Yunan askerlerinin adada kuzu çevirip kadeh kaldırdığını gösteren fotoğraflar yayınlandı.
Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Albay Ümit Yalım, "Yunan Bakan Kammenos'un egemenlik ve bayrak gösterisi yaptığı Aydın Eşek Adası, 1943 tarihli İngiliz haritasında, 12 Ada deniz sınırının dışındadır. Türkiye'ye ait olduğu açıkça gösterilmiş ve ismi Türkçe yazılmıştır. 1951 tarihli Amerikan haritasında da Eşek Adası'nın, 12 Ada deniz sınırının dışında ve Türkiye'ye ait olduğu gösterilmiştir." dedi.