Yunan Askeri Helikopteri Kayboldu
Yunan ordusuna ait askeri bir helikopterin kaybolduğu bildirildi.
Yunan ordusuna ait askeri bir helikopterin kaybolduğu bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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