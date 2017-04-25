Yunan'a Sığınan Darbeciler Bir Kez Daha Hakim Karşısında

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci subaydan 3'ünün bugün temyiz mahkemesine çıkmaları bekleniyor. Mahkeme, Türkiye'nin 16 Temmuz'da askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerle ilgili Atina'ya gönderdiği 2. iade dosyası hakkında karar verecek. Adalet Bakanlığının Atina'ya gönderdiği 2. iade dosyasında darbeci askerlerle ilgili ek suçlamaların yanı sıra, Türkiye'de adil yargılanacaklarına ilişkin bir belge de bulunuyor. Yüksek Mahkeme, "adil yargılanmayacakları ve kötü muameleye maruz kalabilecekleri tehlikesi bulunduğu" gerekçesiyle darbecilerin iade edilmemeleri kararını almıştı.



(Manol Kostidis / İHA)