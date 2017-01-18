Yunak Tigem'de 7 Ayrı Hırsızlık Olayına Karışan 2 Kişi Tutuklandı

Konya'nın Yunak ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)'nde meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Konya İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, Yunak TİGEM'de meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan geniş çaplı araştırma sonucunda, tespit edilen araç lastik izinin, ayakkabı izlerinin ve av tüfeği kartuşlarının F.B. ve H.A.B.'ye ait olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili tespit edilen şüpheli F.B ve H.A.B., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpehli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA