Yün Ürünlere Talep Arttı

Yün ipten örgü örmeye talep artarken, altın fiyatlarındaki artış nedeniyle Eskişehir'de vatandaşlar yeni doğan bebeklere yünden yapılmış ürünler hediye ediyor.



Hazır giyim, bir zamanlar yün iplerle yapılan ürünlere bitirme noktasına getirmişti. Son zamanlarda sosyal medyanın da etkisiyle yün iplerden ürünler yapmak tekrar ilgi görmeye başladı. Bunun yanında, son zamanlarda altın fiyatlarındaki artış nedeniyle, yeni doğan bebeklere hediye olarak götürülen küçük altın yerine, yünden yapılan ürünler götürülüp hediye ediliyor. 35 yıldır esnaflık yapan Vahdettin Söğütlü, "Yün ipten yapılan ürünler unutulmaya yüz tutmuştu, tekstildeki artış ve sosyal medyanın da etkisiyle, yeni nesil, bu ürünleri hem kendi kullanmak hem de satış yapmak için örmeye başladı" dedi. Yünlü ürünün tekstilde çok fazla olmadığını, olanların da çok pahalı olduğunu, bu sebepten, yün ipten yapılan ürünün yüzde 200 daha ucuza geldiğini belirten Söğütlü, "Bundan dolayı yün kullanımının arttı. Havaların bu senede çok soğuk olmasıyla da insanlar çok ördüler. Firmalarda, sosyal medyanın etkisiyle daha iyi tanıtım yapıyor, daha iyi şeyler ördürüyor. Yün satışları geçen seneye göre biraz daha iyiydi, son dönemde doların artışıyla yün fiyatlarında bir artış oldu ama fiyatlara daha yansıtmadık" dedi



"Bebeklere altın yerine yünden yapılmış ürünler hediye ediliyor"



"Eskiden, herkes yeni doğan bebek için küçük altın alıp hediye ediyordu" diyen Söğütlü, "Son zamanlarda iyice artan altın fiyatları dolayısıyla, vatandaşlar yeni doğan bebek için aileye, ya kendilerinin yaptığı ya da satın aldığı yün ürünleri hediye ediyorlar. Hatta bazen babaanneler, anneanneler dahi, yeni doğmuş torunlarına kendi ördükleri yünden kazak, yelek, battaniye gibi ürünleri yapıp hediye edebiliyorlar" ifadelerini kullandı.



"Kimi hobi, kimi stres, kimi de ek gelir için yün örüyor"



Eli örgü tutan her yaş gurubundan insanın, yün ipten değişik ürünler yaptığını dile getiren Söğütlü şunları söyledi:



"Kimi çoluk çocuğu, kimi hobi, kimi de stres için örgü örüyor. Bir müşteri, arkadaşının tavsiyesiyle sigaradan, stresten kurtulmak için yün ip alıp örgü örmeye başladı. Örgü, televizyon izlerken, sohbet ederken, parkta otururken, otobüste yolculuk esnasında yani her ortamda yapılabilen bir şey, özelikle kadınlar için terapi olarak da kullanılıyor. Genç nesil, özellikle sevgililer günü için, kendi el emeğiyle ördüğü şeyi hediye ediyor. Avrupa'da el emeği çok kıymetli, Türkiye'de yeni yeni anlaşılmaya başladı. Yün, diğer hobilere göre en ucuzu, 2 buçuk liraya bebek yeleği, 10 liraya bebek kazağı çıkartılabilir. Şimdi ev hanımları, kendilerine sosyal medya da yer edindiği zaman yün ipliklerle yaptığı bebek patiği, kazak, yelek, battaniye gibi ürünleri yapıp satabiliyor. Yün, dünyada en ucuz Türkiye'de, Avrupa'da 8-10 euro olan bir ipi, ülkemizde 5-7 lira arasında alabilirsiniz. Yün işi biraz revaçta ama sezonu en kısa iştir."



Müzeyyen Soysal adlı ev hanımı ise yün iplerle değişik ürünler yapıp, hem eve katkı için hem de hobi olarak bu işi yaptığını, bazen tanıdıklarının bebeklerine hediye olarak götürdüğünü ifade etti. Sosyal, kış aylarında sürekli yün ipten eşine, kendisine, çocuklarına kazak, yelek, atkı, bere yaptığını belirtti. - ESKİŞEHİR