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Yumuşak Bir Geçiş Yapacağız"
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Yumuşak Bir Geçiş Yapacağız"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, LYS'deki yeni sisteme yumuşak bir geçiş yapılacağını söyledi.

Yumuşak Bir Geçiş Yapacağız

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, LYS'deki yeni sisteme yumuşak bir geçiş yapılacağını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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