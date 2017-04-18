Yumurtalık'ta Traktör Hırsızlığı İddiası

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir çiftçinin traktörünün evinin önünden çalındığı iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, olay Zeytinbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede ikamet eden ve seracılık yaptığı öğrenilen Mehmet Taraç, dün akşam saatlerinde evinin önüne park ettiği 33 NTR 68 plakalı traktörünü bugün sabah kalktığında yerinde bulamadı.



Jandarmaya ihbarda bulunan Taraç, 50 bin lira değerindeki traktörünün çalındığını öne sürdü.



Jandarma, güvenlik kameralarında yaptığı incelemede traktörün bugün sabah saat 05: 00'te köyden çıktığını tespit ederken, olay ile ilgili araştırma başlattı.