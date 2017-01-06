Yumurtada Ihracat Tutarı 300 Milyon Dolara Dayandı

ENGİN ÖZEKİNCİ - Türkiye'nin 2016 yılı yumurta ihracatının geçen seneye göre yüzde 5,8 artarak, 290 milyon 190 bin dolara ulaştığı bildirildi.



Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Hasan Konya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yumurta ihracatında 2015 yılına göre çok daha iyi bir performans gösterdiğini söyledi.



Yumurta ihracatının kilogram olarak yüzde 32,5 arttığına dikkati çeken Konya, 2015 yılında 219 milyon 656 bin kilogram yumurtayı 274 milyon 889 bin dolara, 2016 yılında ise 291 milyon 237 bin kilogram yumurtayı 290 milyon 190 bin dolara sattıklarını belirtti.



Kilogram başına fiyat düştü



Yumurta ihracatının yüzde 5,8 arttığını anlatan Konya, "2015 yılı bizim için kötü bir sezondu ama 2015 yılında yumurtanın kilogram fiyatı 1,25 dolar iken, 2016 yılında 1 doların altına geriledi. Bu da üreticilerimiz için ciddi bir zarardır." diye konuştu.



Ortadoğu, körfez ülkeleri, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelere ihracat yaptıklarını dile getiren Konya, şöyle devam etti:



"Toplamda 20 kadar ülkeye ihracatımız var. Komşu ülkelerdeki kargaşalar bittiği ve her şey normale döndüğü zaman Ortadoğu ve körfezdeki her ülkeye çok daha rahat bir şekilde yumurta satabileceğimizi düşünüyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Hatta Afrika ülkelerine kadar satış yapabilecek potansiyelimiz var."



"Afrika'ya da yumurta satabiliriz"



Yumurta sektörünün Afrika ülkelerine de satış yapabilecek potansiyeli olduğunu anlatan Konya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Devletimizin gayretli çalışmaları ve bizlere vermiş olduğu destekler ile potansiyelimizi Afrika'ya çevirmek istiyoruz. Türkiye, yumurta ihracatında dünyada 3. sırada ancak birinci olmak için gayret sarf ediyoruz. Yumurta üretiminde ise dünyada 10. sıradayız. Bunu da üst sıralara taşımak istiyoruz. 2016 yılında 19 milyar adet yumurta üretildi. Bunun yaklaşık yüzde 30'luk kısmını ihraç ediyoruz. İhracatta rekabetçi bir ülke konumundayız. 2017 hedefimiz 400 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmektir."



Konya, yumurta ihracatını artırmak ve daha rekabetçi bir konuma gelmek için, yem gibi bazı girdilerin devlet tarafından sübvanse edilmesini istediklerini ifade etti.