Yumurta Topuk Artık Rağbet Görmüyor

Özel olarak yaptırılan ve tüm Türkiye'de bilinen yumurta topuk Diyarbakır ayakkabıları markalara direnemedi. Ayakkabı ustası Ömer Bozkurt, bir dönem herkes tarafından sevilerek giyilen yumurta topukların artık rağbet görmediğini, kunduracıların da çırak bulmakta zorlandığını ifade etti.



Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı yumurta topuk ve sivri burun Diyarbakır ayakkabısı zamana direniyor. Bir dönem hemen herkesin gözdesi olan yumurta topuk ayakkabılara rağbetin azalmasıyla ayakkabıları yapan ustalar da zamanla azaldı. Yaklaşık 40 yıldır ayakkabı yapan Ömer Bozkurt, yumurta topukların giyim tarzının değişmesiyle gözden düştüğünü, müşterilerin 'marka' ayakkabılara yöneldiğini ifade etti.



"Müşteriler markaya gidiyor"



Giyim tarzlarının ve kunduracılık mesleğinin değişimini anlatan Bozkurt, "Yumurta topuklara artık rağbet yok. Ben bunun en büyük sebebinin giyim tarzının değişmesi olduğunu düşünüyorum. Eskiden şalvar giyilirdi ve şalvar altına yumurta topuk ayakkabılar güzel giderdi. Sağlık açısından kösele ayakkabı daha iyi tabi ama müşteriler markaya gidiyor. 'Etiketi olsun da plastik olsun' düşüncesiyle hareket ediyor" dedi.



"Eleman yetiştiremiyoruz, çırak yok"



Kunduracıların en büyük sorunlarından birinin de yetiştirecek eleman bulamama sıkıntısı olduğunu belirten Bozkurt, şunları söyledi:



"Artık eleman yetiştiremiyoruz. Çırak yok. Bunun sebebi de ailelerin çocuklarını sadece okutmaya şartlandırmasıdır. Çocuklar okulu bitiriyor başka iş bulamayınca işsiz kalıyor. Halbuki elinde mesleği olsa hayatını idame ettirir. Bu işi yapan 3-5 kişi kaldık".



"Çocuklarım kız olunca öğretemedim ama torunuma öğreteceğim"



Yaklaşık 30 yıldır kendi atölyesinde ayakkabı ürettiğini vurgulayan Bozkurt, "Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Ayakkabı boyacılığından sonra çıraklık daha sonra ustalık yapıyorum. 30 yıldır kendi atölyemi işletiyorum. Bu güne kadar dışarıdan ayakkabı almadım hep kendi ayakkabımı kendim yaparım. Bizim de buradan ekmek yememiz için modayı takip etmemiz gerekiyor. Modaya göre kendimizi geliştirmemiz ve üretimi ona göre yapmamız gerekiyor. 6 çocuğum var ama hepsi kız. Kısmet olursa bu işi torunuma öğreteceğim. Aç kalmaz insan bu mesleği bilirse. Meslek hiçbir zaman ölmez. Satışı az olabilir ama ayakkabı her zaman ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR