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Yumurta İhracatçısı Navlun Desteği Bekliyor
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Yumurta İhracatçısı Navlun Desteği Bekliyor

Bursa Ticaret Borsası ve Burdan Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Matlı, Irak'ta vergi artışıyla karşılaşan yumurta ihracatçılarının navlun desteği beklediğini açıkladı.

Yumurta İhracatçısı Navlun Desteği Bekliyor

Bursa Ticaret Borsası ve Burdan Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Matlı, Irak'ta vergi artışıyla karşılaşan yumurta ihracatçılarının navlun desteği beklediğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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Ticaret, İhracat, Bursa, Borsa, Irak