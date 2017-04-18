Yumurta İhracatçısı Navlun Desteği Bekliyor
Bursa Ticaret Borsası ve Burdan Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Matlı, Irak'ta vergi artışıyla karşılaşan yumurta ihracatçılarının navlun desteği beklediğini açıkladı.
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