Yükselir Group'tan Adana'ya 1,5 Milyar Euroluk Yatırım

Yükselir Group, Adana'da 550 dönümlük bir alana toplam yatırım miktarı 1,5 milyar euro olan gıda işleme tesisi kuracak. Türkiye'deki istikrara olumlu katkı vermesi beklenen projeye 2018'de başlanacak.



Türkiye dışında 17 ülkede önemli yatırımları bulunan Yükselir Group, Adana'da 550 dönümlük bir alana toplam yatırım miktarı 1,5 milyar euro olan gıda işleme tesisi kuracağını açıkladı. Gıda işleme tesisi kurulumunda, gıda işleme teknolojilerinde yetkin olan birçok profesörle birlikte en yüksek teknolojileri kullanarak 550 dönümlük alana gıda işleme tesisi kurulacak. Türkiye'deki istikrara olumlu katkı vermesi beklenen projeye 2018'de başlanacak. Adana'da kurulması planlanan yüksek teknolojili gıda işleme tesisi, alternatif gıda işleme teknolojileri, yeni katma değeri yüksek ürünler, pilot ölçekli üretim uygulamaları, fermente ürünler ve fermente ürünlere yönelik yeni kültür geliştirmeleri alanında faaliyet gösterecek.



Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, kurulacak tesis ile gıda işleme sanayisinde kusursuz hizmet vermeyi ve bu alandaki teknolojiyi en üst düzeye çıkarmayı amaçlarken, uluslararası platformdaki köklü ve alanlarında uzman kadrosuyla ilk aşamada 550 dönüm üzerine kurulacak olan tesisi, ilerleyen dönemde büyüterek tüm bölge ülkelerine hizmet verecek hale getirmeyi planlandığı bildirildi.



Yüksel, "İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Danimarka, Yunanistan, Rusya, Irak, Singapur, Kanada, ABD, İran ve Lübnan'ın ardından Türkiye'de süren istikrara katkıda bulunmak adına Türkiye'deki önemli yatırımlarımızın bir kısmını Adana'ya yapmaya karar verdik. Yatırım ve satın alma planlarımızı farklı senaryoları da düşünerek planladık. Böylelikle projelerimiz hız kesmeden devam edecek. Bu konuda yerel yönetim yöneticileri ile önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağız" dedi.



Yatırımdan korkmadığını söyleyen Yüksel, "Kurulduğumuzdan bu yana personele ve Ar-Ge'ye yatırım, bizim için en önemli gündem maddeleriydi. Sağladığımız istihdam, ürettiğimiz projeler, yenilikçi hizmet anlayışımız bizi farklı kılan unsurların başında geliyor. Aldığımız ödüller, ekiplerimiz ve paydaşlarımız arasında oluşturduğumuz sinerjinin, güçlü takım ruhunun bir sonucu. Ülkemizi yurt dışında ve yurt içinde başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Adana'da 1.5 milyar euro gibi bir yatırımla aynı başarıları devam ettireceğimize eminim. Bu sayede insan gücümüze de yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Yavuz Yüksel, "Adana, Orta Anadolu'dan Akdeniz'e, Güneydoğu Anadolu'ya kadar bu coğrafyayı destekleyen, büyüten doğal bir merkez olmuştur. Kardeşliğin harmanlandığı, yiğitliğin sembolleştiği Adana şehrini çok önemsiyorum. Hekimlerin şahı Lokman Hekim'in, ozanların üstadı Karacaoğlu'nun ve sayısız önemli insanın, her karışında izi bulunan Adana benim de gönlümüzün başköşesinde yer alıyor. Önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük ve önemli hizmetleri Adana'ya kazandırmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL