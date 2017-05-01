Yükselen Faizler İyimser Hesapları Bozuyor!

Geride bıraktığımız hafta genelinde yaşananlar, orta vadeye ilişkin belirsizliğin arttığına işaret ediyor. Finansal piyasalar sergilediği çelişkili görünüm nedeniyle güven vermiyor.
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