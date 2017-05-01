Yükselen Faizler İyimser Hesapları Bozuyor!

Geride bıraktığımız hafta genelinde yaşananlar, orta vadeye ilişkin belirsizliğin arttığına işaret ediyor.

Yükselen Faizler İyimser Hesapları Bozuyor!

Geride bıraktığımız hafta genelinde yaşananlar, orta vadeye ilişkin belirsizliğin arttığına işaret ediyor. Finansal piyasalar sergilediği çelişkili görünüm nedeniyle güven vermiyor.

Kaynak: Dunya.com

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