Yükselen Altın Fiyatları Kuyumcuları Olumsuz Etkiliyor

Ordu, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Adnan Hayati Keskin, altında yaşanan fiyat artışlarının aracı konumunda bulunan kuyumcuları olumsuz etkilediğini söyledi.



Altın fiyatlarındaki artış her geçen gün artarak devam ediyor. Amerika'da yaşanan başkanlık seçimleri, doların artması gibi nedenler altın piyasasını yükselmesine sebep oldu. Her gün yükselen altın fiyatları, yatırımcısına kazandırmaya devam ederken bu durum kuyumcuların ise zor günler yaşamasına sebep oluyor. Altında yaşanan artışın kuyumcu esnafı başta olmak üzere altın sektörü ile uğraşan bir çok esnafı olumsuz etkilediğini ifade eden Ordu, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Adnan Hayati Keskin, yaşanan sürecin biran önce düzelmesini istediklerini belirtti.



"Altın yükseldiği zaman elimizdeki altın artmıyor"



2017 yılının ilk gününden bu yana altın fiyatlarında 5-6 TL'lik bir artışın yaşandığını aktaran Keskin, "2017 yılının girişinden bu yana çok kısa bir süre geçmesine rağmen altında gözle görülür bir artış yaşandı. Altının gramı 2016 yılını 129 TL'den kapatmasına rağmen bu günlerde 5-6 TL'lik bir artışla 135 TL'ye yükseldi. Piyasalardaki beklenti ise bu fiyatların daha da artacağı yönünde. Bu durum kuyumcu esnafına olumlu yansımıyor. Bizde altın fiyatlarının artmasından çok sirkülasyonun devam etmesi önemli. Biz bu işte aradaki alım-satımdan geçimimiz idame ettiriyoruz. Çünkü altın yükseldiği zaman elimizdeki altın artmıyor. Biz ekonomiye göre iş yaptığımız için vatandaşın refah seviyesi ne kadar iyi olursa bizimde işlerimiz o kadar iyi oluyor. Şu anda bölge esnafımızın durumu çok parlak değil" dedi.



"Elinde altını olan artışı fırsata çeviriyor"



Altın fiyatlarındaki artışın kuyumcuyu olumsuz etkilemesinin yanı sıra elinde altın bulunanlar içinde olumlu bir olay olduğunu vurgulayan Keskin, "Altın fiyatlarındaki artış kuyumculardaki sirkülasyonu azaltırken bu durum esnafın zor duruma düşmesine sebep oluyor. Ancak bu durumdan elinde altın bulunan vatandaş faydalanabiliyor. Fiyatların artması ile elinde altın bulunan vatandaşlar altınını bozdurarak kara geçiyor" diye konuştu.



Günlük altın fiyatlarına da değinen Ordu, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Adnan Hayati Keskin, gram altının 135, bileziğin gramının 135, çeyrek altının 238, kulplu çeyrek altının 232 ve son olarak cumhuriyet altının 950 TL'den satıldığını sözlerine ekledi. - ORDU