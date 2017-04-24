Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, 20. Liseler Arası Müzik Yarışması finalinden ödülle döndü.



Bu yıl 20.'si yapılan Liseler Arası Müzik Yarışmasında İzmir bölge elemelerini jüri kararı ile geçerek doğrudan finale gitme hakkı kazanan Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi finalden ödülle döndü.



Türkiye'nin en uzun soluklu gençlik etkinliği olan 20. Liselerarası Müzik Yarışması bu yıl 22 Nisan 2017 tarihinde İstanbul- Bostancı Kültür Merkezinde yapıldı. 34 lisenin yer aldığı büyük finalde Aydın'ı başarıyla temsil eden Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi ekibi solisti İlkay Işlak "Gençlik Dergileri" ödülünü almaya hak kazandı. - AYDIN