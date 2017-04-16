Yüksel Oyunu Vehbi Dai İlk Öğretim Okulunda Kullandı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, referandum oyunu Vehbi Dai İlk Öğretim okulunda kullandı.



Türkiye yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi için bugün sandık başına gitti. Gaziantep'te de sabah saat 07.00'den itibaren 1 milyon 178 bin 748 seçmen 3 bin 334 sandıkta oy kullanacak. AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'de Vehbi Dai İlk Öğretim okuluna gelerek oyunu kullandı.



Yüksel çıkışta yaptığı açıklamada, "Bugün sandık başına gidiyoruz. Vatanımız ve milletimiz için hayırlısı olsun. Bu seçimde yüksek bir katılım bekliyorum katılımın yüzde 85 civarında olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP