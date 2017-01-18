Yüksekten Düşen Genç Kız Yaralandı

Adıyaman'da ikamet ettiği evin ikinci katından düşen genç kız ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde ikamet eden 16 yaşındaki İpek F., ikamet ettiği evin ikinci katındaki terasta dengesini kaybederek, beton zemine çakıldı. Yakınları tarafından fark edilen İpek F.'ye, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Müdahalenin ardından genç kız, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN