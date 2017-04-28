Yüksekten Düşen Çocuğun Ölümü

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Cenaze töreninden detaylar

Olayın yaşandığı yer

Minik kızın çekilen fotoğrafı



Balıkesir'de yüksekten düşen çocuk öldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dün yapı marketteki platformdan düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Babası Osman Ariç (34) ile yapı markete giden Cemre Melahat, babası inşaat malzemelerini otomobiline yüklediği sırada üzerinde durduğu beton platformdan düştü.



112 Acil Servis ekibince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Minik Cemre, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Küçük çocuk, Yeni Mahalle'deki Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Törende sinir krizi geçiren anne Fatma Ariç'i (28) yakınları teskin etmeye çalıştı.



Cenaze törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ile İlçe Sağlık Müdürü eşi Gülçin Nazlı, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ve çok sayıda vatandaş katıldı.