Yüksekovalı öğrenciler gül ve lokum dağıttı



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari),(DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Cuma namazı çıkışında vatandaşlara gül ve lokum dağıtıldı.



Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında merkez İhsaniye Camisi önünde Cuma namazından çıkan vaatndaşlara lokum ikram ederek gül dağıttı. Vatandaşlar ise günün anlamına vurgu yaparak programı düzenleyenlere teşekkür etti.



(Tür: Yurt)