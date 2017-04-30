Yüksekovalı Kadınlar Yaylalarda Pancar Topluyor

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde baharın gelmesiyle pancar ve otlu peynir yapımında kullanılan otlardan toplamak isteyen kadınlar yaylalara çıktı. Yüksekova İlçesi'nde baharın gelmesiyle birlikte çok sayıda kadın yemeklerde ve peynir yapımında kullanılan otlardan toplamak için Yüksekova yaylalarına çıktı. Yolun bir bölümünü araçlarla, kalan 5- 6 kilometrelik bölümü ise yürüyerek yaylaya çıkan kadınlar, bölgede yetişen pancarlardan topladı. Özenle topladıkları pancar otlarını yemek ve peynir yapımında kullanacaklarını söyleyen kadınlar, "Baharın gelmesi ve karların erimesiyle birlekte otlar çıkmaya başladı. Bizde yemek ve peynir yapımında kullanılan mercan aslan, mendi, sirik ve kenger adlı otlardan topluyoruz. Çok zor bir iş ama yapmak zorundayız" dedi - Ksekovahakkari