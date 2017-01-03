Yüksekovalı Kadınlar Sergi Açtı

Yüksekova ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde mesleki kurs gören 80 kadın kursiyer, 4 aylık çalışmanın ardından hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.



Yüksekova ADEM'de düzenlenen meslek kurslarına katılan kadınların, 4 aylık sürede yaptıkları ürünlerin beğeniye sunulduğu sergi Halk eğitim Merkezinde açıldı.



Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu ve kurum amirleriyle sergiyi ziyaret ederek, kurs öğretmenleri ve kursiyerlerle sohbet etti.



Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki kadınların düzenlenen kurslarla hem meslek öğrendiğini hem de güzel ürünler ortaya çıkardıklarını söyledi.



Sergi sayesinde Aile Destek Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kurslarda hazırlanan ürünleri inceleme imkanı bulduklarını dile getiren Kaşıkçı, "Kurslardan beklentimiz özellikle kadınlarımızın meslek edinmeleridir. Burası sadece kadınlarımıza meslek kazandırma yeri değil, bunun yanında sosyalleşme ortamının oluşmasını da organize etmek lazım. Hedefimizdeki sistem bu. İnsanlarımızı yetiştirmeye yönelik bütün kursları bu tarz yerlerde tasarlayacağız." diye konuştu.



Halk Eğitim ve Aile Destek Müdürlüğüne çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaşıkçı, kadın kursiyerleri de tebrik etti.



Yüksekova Aile Destek Merkezi Müdürü Zübeyde Özcan ise merkezde önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, şunları kayrdetti:



"Burada dört ay zarfında hazırlanan ürünler sergilendi. Sergide, yöresel kıyafetler, hazır giyim, bebek takımları, çeyiz eşyaları, tablo ve tel kırma gibi ürünler yer alıyor. Merkez olarak Yüksekovalı kadınlarla gerçek anlamda bir aile olduk. Çeşitli kurslarımızın yanı sıra semineri geziler ve aile ziyaretle gerçekleştiriyoruz. Kursiyerlerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."