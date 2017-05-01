Yüksekovalı Çiftçi Aspir Bitkisinden Umutlu

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 25 bin dönüme yağ bitkisi olan aspir ekilecek. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, aspir bitkisinin Yüksekova'nın kaderini değiştirebileceğini söyledi.



Yüksekova'da ilk defa çiftçiler tarafından aspir ekiliyor. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay çiftçilerin boş arazilerini aspir bitkisi ekerek değerlendirmesini istedi. Onay şöyle dedi:



"Yüksekova henüz bakir bir araziye sahip. Yüksekova'nın kaderini bu aspir bitkisi ile değiştirmeye çalışıyoruz. Geliri çok yüksek, desteği çok yüksek ve sanayi bitkisi. Aspir bitkisinden elde edilen yağ yemeklerde ve ilaç sanayinde kullanılıyor. İnsan sağlığına faydalı bir yağ. Buradaki arazilerde çok miktarda yağ üretebiliriz. Biz çiftçimize sertifikalı tohum veriyoruz. Çiftçilerin çok iyi bir gelir elde edileceğini umut ediyorum. İlk etapta 25 bin dönüm araziye aspir ekilecek. Başarılı olursa çok geniş bir araziye bu bitki yayılabilir."



İlk defa aspir ekecek çiftçiler ise, yıllardır buğday ve yonca ektiklerini belirterek, çok gelir elde edemediklerini, ancak aspir bitkisinden umutlu olduklarını belirtti.



- Ksekovahakkari