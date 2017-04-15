Yüksekova İlçesi İki Yakalar Bölgesindeki Operasyon Sırasında Uçurumdan Düşen Bir Binbaşı Şehit...

Yüksekova İlçesi İki Yakalar Bölgesindeki Operasyon Sırasında Uçurumdan Düşen Bir Binbaşı Şehit...

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>