Yüksekova'daki Yasak Kaldırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki kısmi sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı.



Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesi mülki sınırları içerisinde yapılan operasyonların sona erdiği belirtilerek, "23.00 ile 06.00 saatleri arasında kısmi zamanlı olarak uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı, 11 Nisan 2017 Salı (bugün) gününden itibaren tamamen kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz" denildi. - HAKKARİ