Yüksekova'daki Öğrencilere Kitap Yardımı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ve Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarına hazırlanan 4 bin 425 öğrenciye kitap yardımı yapıldı.



Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Çağrı Şehtürk, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda bir konuşma yapan Vali Toprak, valilik ve kaymakamlık başta olmak üzere birçok kurumun öğrencilerin başarısı için seferber olduğunu söyledi. Devletin bu kadar seferber olmasındaki amacın pırıl pırıl, iyi ahlak sahibi, vatan, millet, anne ve baba sevgisini bilen gençler yetiştirdiğini ifade eden Toprak, "Öğrencilerimizin batıda herhangi bir ildeki öğrenciden geri kalmaması ve eğitimlerini eşit şartlarda sürdürebilmesi için bütün kurumlar yarış içerisindedir. Bu vesileyle hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eminim ki bu çabaların karşılığını sizler de gerek sınavlarda gerekse hayatın diğer evrelerinde vereceksiniz. Vatana, millete, annesine, babasına, çevresine faydalı, başarılı, çalışkan ve inşallah ülkemizin de geleceğinde 10 ile 15 sene sonra söz sahibi olacak, yönetim kademelerine gelecek ve eğitici kademelerine gelecek, doktor olup bizi tedavi edecek insanlar olursunuz" dedi.



Daha sonra Vali Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri, Yüksekova Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından eğitime destek çalışmaları kapsamında temin edilen ve içerisinde soru bankası ve yaprak testlerin de olduğu sınavlara hazırlık setlerini LYS ve TEOG sınavına girecek öğrencilere dağıttı.



Vali Toprak, ardından Yüksekova 75. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu'nda tertiplenen yemekte öğretmenlerle bir araya geldi. Yüksekova ilçesinde görev yapan öğretmenlerin katıldığı programda konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, öğretmenliğin saygınlık uyandıran çok önemli bir meslek olduğunu söyledi. Vali Toprak, "Sizler de Yüksekova gibi Türkiye'nin önemli bir noktasında görev icra ediyorsunuz. Sizler bu kutsal görevi ulaşım yönünden zor bir bölgede icra ediyorsunuz. Sizler görevinizi layıkıyla yapmak için cansiperane ve fedakarca çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Bizler de gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz, gerek emniyet teşkilatımız gerekse de valiliğimiz ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız vasıtasıyla öğrencilerimizi üniversiteye ve geleceğe hazırlamak üzere kurs ve kitap yardımlarında bulunuyoruz. Fakat sadece kitap yardımı bu işi çözmez. Siz fedakar öğretmenlerimiz, bu çocuklara hafta sonları zaman zaman ücret almadan yardımcı oluyorsunuz. Bunları bende yakinen izliyorum. Ben bu çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca Yüksekova ilçemizin 5-6 noktasında yaşandığı üzere ciddi bir operasyon geçti. Devletimize, milletimize kastedenlere karşı silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz ciddi bir operasyon yaptılar. Fakat ondan önceki dönemde de biliyorsunuz istenmeyen bazı durumlar yaşandı. Böyle sıkıntılı dönemlerde dahi operasyon gününe kadar sokağa çıkmaya kadar bizim canımıza bir şey olur, saldırıya uğrarız, okulumuza saldırı olur demeden gerçekten canınızı da ortaya koyarak üstün bir hizmet örneği sergilediniz. Sizler bizim kafamızda her zaman kurduğumuz gibi her şeyin üstesinden gelen, fedakar, cefakar, çalışkan, koşturan, öğrencisi için, vatandaşı için canını ortaya koyan öğretmen portresini layıkıyla bir kez daha ortaya çıkardınız ve yaşattınız insanlarımıza. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın iyi birer vatandaş, iyi birer insan olması için sizlerden özel çaba sarf etmenizi rica ediyorum. Vatanını, milletini, küçüğünü, büyüğünü, bayrağını, ülkemizin bağımsızlığını, atalarını iyi değerlendirecek, iyi tartacak, yolunu güzel çizecek ahlak sahibi çocuklar ve insanlar yetiştirmek bence sizlerin birinci vazifesidir. Onun için vatanımız, milletimiz, memleketimiz, kalkınmamız, bilimde, teknolojide ileri gitmemiz için ihtiyacımız olan insanları yetiştirmek sizlere düşüyor. Bu çocuklar sizlere teslim edilmiş, ülkemizin geleceği olarak görüp onların 20-30 sene sonra ki hallerini düşünerek çok iyi sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Emniyetimizden, milli eğitimimize kadar herkes çocuklarımızın başarısı için seferber. Fakat birinci görev sizlere düşüyor. Benimde sizlerin bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğinizden en ufak bir şüphem yok. Her türlü isteklerinizi başta müdürleriniz olmak üzere, kaymakamımıza, bizlere iletebilirsiniz. Önünüzdeki her türlü engel kaldırılacaktır. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın, yeter ki siz işinize odaklanın, konsantrenizi bozmayın. Bu duygularla sizlere hayırlı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Eğitime verdiğiniz katkılardan dolayı sizlere tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - HAKKARİ