Yüksekova'daki Mağdur Aileleri İçin Harekete Geçtiler

HAKKARİ Aile ve Sosyal Palitikalar İl Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova İlçesi'nde barikat ve hendek operasyonları sırasında evleri büyük hasar gören ve bundan dolayı zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren Güleryüz ve Alkan ailelerini ziyaret edilip sorunlarını dinledi.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Güleryüz ile Alkan ailelerinin yaşadıkları sıkıntılara ilişkin haberlerin basında yeralması üzerine Hakkari Aile ve Sosyal Palitikalar İl Müdürlüğü harekete geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ilçeye gelerek Güleryüz ve Alkan ailelerini ziyaret etti. Hasar gören evlerinin bir bölümünü barandayla kapatan 12 kişilik Güleryüz ailesi ile tek odalı bir evde yaşam mücadelesi 4 kişilik Alkan ailesinin fertleriyle görüşerek sıkıntılarını öğrenen Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü M. Akif Bildirici, ailelere hür türlü desteğin verileceğini söyledi.



Ailelerin ihtiyaçlarını belirleneceğini belirten Bildirici, "Sosyal Yardımlaşma Vakfımızla görüştük, bu ay ailelere 400 TL'lik bir kira yardımı yapılmış. İnşallah bu ay içerisinde de 2400 lira geçmişe yönelik kira yardımlarımız yapılacak. Ayrıca sağlık problemleri var, bu sağlık problemleriyle ilgili görüşmelerimizi yapacağız ve takiplerimizi sürdüreceğiz. Bu arada evlerin durumunu yerinde gördük. Koşulları gerçekten iyi değil. Kiralık ev konusunda yardımda bulunacağız. Bahar ayıyla birlikte de bakım onarımı için destekte bulunacağız. Amacımız aillerimizin sıkıntılarını gidermek" dedi.



- Hakkari