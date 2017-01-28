Yüksekova'daki Ekipler 70 Yaşındaki Hasta İçin Seferber Oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki kalp hastası Mehmet Tahir Gözey, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonrası ambulansla hastaneye ulaştırıldı.



Yüksekova'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'e bağlı Kalemli Mezrası'nda oturan Mehmet Tahir Gözey, dün gece rahatsızlandı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan Gözey için yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Ancak, 112 sağlık ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle köye ulaşamadı. Sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler karla kaplı yolu açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı. Durumu ciddi olan Gözey, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Bölgede yaklaşık 1.5 metre kar kalınlığı olduğunu söyleyen hasta yakını Servet Onsalan, Gözey'in iki gündür rahatsız olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Hastanın astımı var yollar kapalı olduğu için hastaneye götüremedik. Durumu kötüleşmesi ile 112'ye bildirdik. Sağlık ekipleri de yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı. Daha sonra karla mücadele ekipleri gelip yolları açarak ambulansın gelmesini sağladı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmayla hastamız hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz." - Ksekovahakkari