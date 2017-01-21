Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlçede, hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 15 derece ölçülürken, son günlerde etkili olan yoğun sis sonucu görüş mesafesi yer yer 5-10 metreye düştü.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, trafik polisleri de önlem alarak araç sahiplerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Yüksekova'da Yoğun Sis
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
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