Yüksekova'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Nedim Zeydan Caddesi üzerinde ters yola giren ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 21 FB 453 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan tezgahlara çarparak durabildi.



Kazada yaralanan fırın çalışanı Akif Durmaz (28), olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.