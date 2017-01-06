TÜMÜ
Haberler Search
Yüksekova'da Tiyatro Sevinci

Yüksekova'da Tiyatro Sevinci

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda sahnelenen tiyatrodan görüntü Tiyatroyu izleyen vatandaşlardan görüntü Tiyatroyu izleyen öğrencilerle röportaj Vatandaş Samet Saygı ile röportaj Sokağa çıkma yasağının kısmi zamanlı uygulandığı Hakkari'nin Yüksekova...

Yüksekova'da Tiyatro Sevinci

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda sahnelenen tiyatrodan görüntü
Tiyatroyu izleyen vatandaşlardan görüntü
Tiyatroyu izleyen öğrencilerle röportaj
Vatandaş Samet Saygı ile röportaj Sokağa çıkma yasağının kısmi zamanlı uygulandığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sanat etkinliklerinin artması vatandaşları sevindirdi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads