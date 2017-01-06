Yüksekova'da Tiyatro Sevinci

Sokağa çıkma yasağının kısmi zamanlı uygulandığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sanat etkinliklerinin artması vatandaşları sevindirdi.



Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik, geçen yıl 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlatılan ve 20 Nisan'da tamamlanan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" ile çukur, barikat ve teröristlerden temizlenen Yüksekova'da huzurun sağlanmasıyla sanat etkinlikleri de arttı.



Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin girişimleriyle Van'dan gelen tiyatro ekibince, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "Bir İshak'sın Bir Cemil" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Kültür merkezinin konferans salonunda sahnelenen oyuna öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçede sanat faaliyetlerinin artması vatandaşları sevindirdi.



Vatandaşlardan Samet Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tiyatronun kendisi için büyük bir değişiklik olduğunu söyledi.



İlçede kültür sanat faaliyetlerine ihtiyaç olduğunu belirten Saygı, "Özellikle son zamanlarda halkın ve öğrencilerin tiyatroya ihtiyacı var. Yüksekova gibi bir yerde sosyal faaliyetler önemli. Tiyatro bunların başında geliyor." dedi.



Öğrencilerden Ali Arık, tiyatroya gittiği için mutlu olduğunu ifade ederek "Tiyatroyu izlerken hem güldük hem de hüzünlendik. Farklı alanlardan farklı düşünceler öğrenmek güzel bir şey. Böyle faaliyetler ilçe için yararlı. Sanatla tanışıyoruz. İnşallah devamı gelir." diye konuştu.