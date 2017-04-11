Yüksekova'da Sokağa Çıkma Yasağı Tamamen Kaldırıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uygulanan kısmi zamanlı sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı.



İlçedeki operasyonların tamamlanmasıyla sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılması esnafı sevindirdi. Yüksekovalı İslam Düzce, sokağa çıkma yasağının kaldırmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Hem vatandaş hem de esnaflar biraz daha rahatlayacaktır" dedi.



Bülent Gürdal isimli esnaf ise iyi bir karar verildiğini belirterek, "Yüksekova başta olmak üzere ülke ekonomisine katkısı olur inşallah. Kararla birlikte ilçede ekonomik hayat canlanacaktır" diye konuştu.



İlçe halkı da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasında emeği geçen herkes teşekkür etti. - HAKKARİ