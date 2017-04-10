Yüksekova'da Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okutuldu.



Merkez İhsaniye Camii'nde düzenlen mevlit programına Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uslu, İlçe Müftüsü Mehmet Korkut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, polis ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlit, duaların yapılmasıyla son buldu.



Mevlit sonunda katılanlara lokum dağıtıldı. - HAKKARİ